Commissariat de Bel-Air : En garde à vue…un trafiquant tente de se suicider

Un drame a été évité de justesse au commissariat de Bel-Air. Dans son édition de ce vendredi 24 avril, Libération révèle que D. Naby, un jeune homme de 25 ans interpellé pour détention et trafic de drogue, portant sur 44 plaquettes de kush et un sachet de 77 g, a tenté de mettre fin à ses jours alors qu’il se trouvait en garde à vue.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 18h05, la veille, dans les toilettes de la cellule, détaille la même source. Pour passer à l’acte, le suspect a utilisé le lacet de chaussures qui lui servait de ceinture pour maintenir son pantalon, afin de se l’attacher au cou et tenter de s’asphyxier.

Alertés à temps, les secours sont intervenus rapidement. Le jeune homme a été évacué par les sapeurs-pompiers vers une structure sanitaire. Naby était toujours en vie au moment de son évacuation, rassure le quotidien d’information.