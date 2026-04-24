L’offensive souterraine de Barth…une politique de terrain et de proximité

Alors que l’arène politique sénégalaise s’enflamme régulièrement sur les plateaux et les réseaux sociaux, Barthélémy Dias opère une mue stratégique inattendue. Délaissant les joutes virtuelles, l’ancien maire de Dakar investit désormais le Sénégal des profondeurs. Entre visites de proximité et diagnostic sans concession de la situation socio-économique, le leader du mouvement « Sénégal Bi Ñu Bokk » mise sur un ancrage de terrain méthodique pour bâtir une alternative crédible à l’horizon 2029, loin du tumulte numérique.

Loin du tumulte des plateaux de télévision et de la virulence des joutes numériques, Barthélémy Dias a amorcé un virage stratégique majeur en privilégiant l’immersion rurale à la surexposition médiatique. Cette approche, qualifiée de « stratégie silencieuse », marque une rupture nette avec les codes habituels de la communication politique urbaine, misant sur le temps long et le contact humain direct.

Le choix de délaisser les réseaux sociaux, souvent saturés de polémiques éphémères, au profit d’un ancrage de terrain, témoigne d’une volonté de reconquête en profondeur. En parcourant les localités de l’intérieur du pays, comme récemment à Thiès, l’homme politique cherche à capter le pouls réel d’une population parfois éloignée des préoccupations de la capitale. Cette présence physique, faite de visites de proximité et de rencontres avec les notables locaux, vise à établir une relation de confiance durable avec les électeurs.

Face à la gouvernance actuelle, Barthélémy Dias adopte une posture d’observateur critique mais pragmatique. Plutôt que de s’épuiser dans une confrontation frontale et systématique avec le régime en place, il préfère souligner ce qu’il perçoit comme les contradictions internes du pouvoir. Sa rhétorique se veut constructive : il ne s’agit plus seulement de s’opposer, mais de bâtir une offre qu’il qualifie de « crédible, fiable et durable », capable de répondre aux attentes socio-économiques urgentes.

Cette tournée nationale prend les traits d’une préparation méthodique en vue des prochaines échéances électorales. En s’éloignant des cercles d’influence dakarois pour investir les régions, le leader de « Sénégal Bi Ñu Bokk » tente de briser l’image d’un acteur exclusivement lié aux enjeux de la capitale. Cette stratégie de décentralisation politique est essentielle pour espérer fédérer une majorité nationale et transformer un capital de sympathie urbain en une force électorale représentative de la diversité du pays.

L’accueil réservé à ses déplacements, notamment auprès de figures politiques locales à Thiès, suggère une volonté de restructuration de l’opposition. En écoutant les doléances sur le pouvoir d’achat et l’emploi des jeunes, il se positionne comme le réceptacle d’un certain désenchantement populaire. Il capitalise sur le sentiment de « désillusion » qu’il observe sur le terrain pour affiner un projet politique qu’il promet orienté vers des résultats concrets et une souveraineté nationale renforcée.

L’aspect humain et social n’est pas en reste dans ce déploiement stratégique. En rendant visite aux familles de personnalités faisant face à des procédures judiciaires, il s’inscrit dans une tradition de médiation et de solidarité qui résonne fortement dans la culture sénégalaise. Ces gestes, dépourvus de l’agressivité des débats en ligne, lui permettent de cultiver une image de leader empathique, soucieux de l’équilibre des institutions, tout en soulignant discrètement les zones d’ombre du système actuel.

Le pragmatisme de cette méthode repose sur une analyse des dynamiques électorales. Barthélémy Dias semble avoir intégré que les futures victoires se joueront dans la capacité à convaincre l’électorat rural et les acteurs économiques des régions. Son discours, axé sur la relance et la réforme de la gouvernance, cherche à offrir une perspective concrète aux populations qui se sentent parfois en marge des mutations politiques rapides.

Toutefois, le succès de cette immersion silencieuse dépendra de la pérennité de son engagement. Le défi sera de maintenir cette dynamique de proximité sur la durée, sans céder à la tentation de revenir prématurément dans l’arène médiatique numérique. Si le leader parvient à transformer ces rencontres de terrain en un soutien électoral solide, il pourrait bien redessiner les équilibres politiques et s’imposer comme un acteur incontournable.

Ce repositionnement illustre une nouvelle manière de faire de la politique au Sénégal, où le silence médiatique devient un outil de construction. En privilégiant le « pays réel » au « pays virtuel », il mise sur une pédagogie de l’écoute qui, si elle porte ses fruits, pourrait valider sa stratégie de reconquête nationale. Le jalonnement méthodique des territoires semble être, pour lui, le chemin choisi pour incarner une alternance apaisée.

La rédaction de Xibaaru