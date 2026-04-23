Haute cour de justice : Un avocat de Sonko rejoint la défense d’IMF

Ismaïla Madior Fall (IMF) répondra devant la Haute cour de justice pour corruption passive et concussion dans le cadre de l’affaire de la construction d’un Centre de surveillance électronique au tribunal de Pikine Guédiawaye. Pour sa défense, l’ancien ministre de la Justice mise sur des ténors du barreau tels le bâtonnier, Me Mbaye Guèye, Me Amadou Sall, Me Charles Bruiguière et Me Hamid Ndiaye. Ces derniers viennent d’être rejoints par le non moins réputé Me Ciré Clédor Ly.

Me Ly constitue «un renfort de taille pour une défense qui s’annonce solide», commente Dakaractu, repris par Les Échos et Seneweb. Chose notable : il fait partie des avocats de Ousmane Sonko, actuel Premier ministre et ancien opposant traqué par le régime de Macky Sall pour lequel Ismaïla Madior Fall était, un temps, ministre de la Justice.