Louga : Un jeune homme tente de s’immoler par le feu

Un drame a secoué le quartier Artillerie de Louga ce mercredi matin, aux environs de 10 heures. Un homme âgé d’une trentaine d’années a tenté de mettre fin à ses jours par immolation par le feu devant la station-service Shell, située à quelques encablures du commissariat urbain.

Selon les témoignages recueillis par Pressafrik, le jeune homme s’est aspergé d’essence avant de s’enflammer. La réactivité des passants a été déterminante : plusieurs personnes se sont précipitées pour lui porter secours et sont parvenues à éteindre les flammes avant l’arrivée des secours.

Alertés, les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Louga ont rapidement évacué la victime vers l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye. Selon des sources médicales, le pronostic vital du trentenaire est actuellement engagé en raison de la gravité de ses brûlures.

Les motivations de cet acte désespéré demeurent pour l’heure inconnues. Les forces de police, présentes sur les lieux du drame pour les constatations d’usage, ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de suicide qui a plongé les riverains dans la stupéfaction.