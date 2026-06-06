PASTEF : un congrès placé sous le signe de la transformation systémique

La réflexion sur les voies et moyens de conduire la transformation systémique du Sénégal a constitué le cœur des panels organisés lors du congrès de PASTEF. Placés sous le thème général « Révolution et souveraineté : les chemins de la transformation systémique du Sénégal », ces échanges ont permis d’approfondir les conditions politiques, sociales et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de rupture.

Intitulé « Quel PASTEF pour la transformation systémique ? », le premier panel a réuni le Pr Daouda Ngom, Amadou Moustapha Ndieck Sarre, Maimouna Dièye et Dr Astou Fall. Les travaux, conduits par Félix Atchadé avec Momath Cissé comme rapporteur, ont porté sur l’avenir du parti, sa contribution à la réalisation du Projet et les ajustements organisationnels indispensables pour répondre aux ambitions de transformation systémique. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d’un PASTEF fort, structuré et capable de porter une vision nationale.

Le second panel, consacré au thème « Jeunesse, femmes, travail : organiser le bloc populaire de la souveraineté », a réuni Ibrahima Thiam, Ngagne Demba Touré, Khadija Mahécor Diouf et Khady Diène Gaye. Dirigés par Abdoulaye Diallo, avec Moussa Ndiaye comme rapporteur, les débats ont mis en lumière le rôle déterminant de la jeunesse, des femmes et des travailleurs dans la conquête de la souveraineté nationale. Les participants ont plaidé pour une meilleure structuration des dynamiques populaires afin de consolider les bases sociales du projet de transformation systémique.

Au-delà des interventions, ces panels traduisent la volonté du parti de s’appuyer sur une réflexion collective pour définir les contours d’une transformation profonde du Sénégal. La souveraineté, présentée comme condition sine qua non de cette mutation, apparaît désormais comme un chantier partagé entre les acteurs politiques, sociaux et citoyens.