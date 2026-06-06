Hamidou Anne : « Ousmane Sonko est un curieux personnage »

Lors de son entretien avec Seneweb, le nouveau membre de l’APR (parti qu’il a rejoint il y a un an) a évoqué les tensions au sommet de l’Etat. Mais contrairement à plusieurs autres acteurs politiques, Hamidou Anne met Diomaye Faye et Ousmane Sonko dans le même sac.

« La séparation, après deux années de confusion et de désordre au sommet de l’État, était inéluctable. Sans verser dans la psychologie de comptoir, je trouve qu’Ousmane Sonko est un curieux personnage : en plus d’être incompétent, il est bavard et encombrant », lance-t-il d’abord.

Pour lui, Bassirou Diomaye Faye n’est pas tant différent. « Le président de la République ne me semble pas être plus doué techniquement que son ancien mentor. Nous avons donc confié notre pays à des gens sans expérience de l’État, sans vision, issus d’une culture insurrectionnelle dont le bilan est catastrophique pour le Sénégal », ajoute l’intellectuel.

Pour Hamidou Anne, le plus triste dans l’histoire, c’est que les deux hommes forts du régime se querellent « sur fond de divergences autour de la candidature à la prochaine présidentielle », alors que le pays fait face « à la dette, au déficit de 5 200 milliards en deux ans, aux milliers d’emplois détruits, aux crises dans les universités, aux difficultés du monde rural et à l’instrumentalisation de la justice ».

Source : Seneweb