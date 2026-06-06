Aldiouma Sow déclare le congrès de Pastef illégal

Aldiouma Sow continue d’attaquer. Le responsable de Pastef, ministre-conseiller du Président Bassirou Diomaye Faye, a martelé que le congrès du parti, qui se tient ce samedi, n’est pas légal.

«Nous déclarons ce congrès illégal car le processus électoral sur lequel il repose viole frontalement les articles 14, 17, 27 et 29 du règlement intérieur de notre Parti», a-t-il indiqué dans un texte partagé sur ses plateformes numériques.

Et donc, pour lui, les résolutions qui seront adoptées lors de ce congrès, les textes d’orientation qui y seront approuvés et les dirigeants qui en seront issus, seront «entachés de nullité et ne sauraient engager notre responsabilité», dit-il.