Une fillette de 5 ans meurt écrasée par une statue…dans le jardin de sa mère

Le drame s’est produit mercredi, en fin de journée à Fontaine-le-Port, en Seine-et-Marne.

Une fillette de 5 ans se trouvait dans le jardin de sa grand-mère lorsqu’elle a entrepris d’escalader l’une des statues monumentales présentes dans le parc.

La sculpture en pierre d’une centaine de kilos, déstabilisée par la présence d’une fourmilière sous son socle, s’est descellée et est tombée sur l’enfant.

Sa grand-mère a assisté impuissante à la scène.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont tenté de réanimer la victime. En vain. Le décès a été constaté sur place.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

Source : F D