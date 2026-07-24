Affaire eau en sachet : Deux commerçants arrêtés

La mafia de l’eau en sachet démantelée. Deux commerçants, I. Baldé (27 ans) et I. Dieng (40 ans), ont été arrêtés par la Brigade de recherches (BR) de Faidherbe et déférés au parquet. Selon Libération, ils sont poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui, faux et usage de faux en écritures publiques, défaut d’autorisation de fabrication et de mise en vente (FRA), ainsi que pour offre d’eau impropre à la consommation.

Le journal rapporte que, lors d’un contrôle effectué le 20 juillet dans leurs unités de production aux Parcelles Assainies et à Yoff, exploitées sous les marques « Ci cilleme » et « Zango Yoff », les gendarmes ont fait procéder à la vérification de leurs autorisations auprès de la Division de la consommation et de la sécurité des consommateurs (DCSC). Les investigations ont révélé que les documents présentés étaient des faux.

Les deux mis en cause auraient reconnu avoir acheté ces faux documents auprès d’intermédiaires, à hauteur de 500 000 FCFA pour I. Baldé, qui exerçait depuis 2021, et 700 000 FCFA pour I. Dieng, en activité depuis 2023, pointe la même source.