ONU : Le Gabon affiche son soutien à la candidature de Macky Sall

L’ancien président sénégalais Macky Sall poursuit son ambition d’accéder au poste de Secrétaire général des Nations unies. S’il est élu, il deviendrait le troisième Africain à diriger l’organisation après l’Égyptien Boutros Boutros-Ghali et le Ghanéen Kofi Annan.

Une première étape décisive est attendue le 30 juillet avec le premier scrutin à huis clos du Conseil de sécurité, qui permettra d’évaluer les chances des différents prétendants à la succession du secrétaire général de l’ONU.

En attendant cette échéance, l’ancien chef de l’État sénégalais enregistre un soutien de poids sur le continent. Le président gabonais, Brice Oligui Nguéma, a publiquement annoncé qu’il appuierait sa candidature.

Interrogé par des médias africains lors de sa récente visite d’État à Paris, le dirigeant gabonais a expliqué avoir connu Macky Sall durant les cinq années où il exerçait des fonctions diplomatiques au Sénégal. Cette expérience, a-t-il indiqué, lui a permis d’apprécier les qualités de l’ancien président, qu’il considère comme un dirigeant travailleur et porteur de réformes susceptibles de contribuer au fonctionnement des Nations unies.

Brice Oligui Nguéma a également appelé les pays africains à faire preuve de solidarité autour de cette candidature. Selon lui, lorsque le Sénégal choisit de présenter l’un de ses ressortissants à une fonction internationale de cette envergure, les autres États du continent devraient unir leurs efforts afin de renforcer la voix de l’Afrique sur la scène mondiale.

Pour le président gabonais, la candidature de Macky Sall constitue une opportunité pour le continent. Il estime qu’un soutien collectif des pays africains serait un signal fort en faveur d’une plus grande cohésion africaine dans les grandes instances internationales.