Côte d’Ivoire – Sénégal : Visite officielle du Vice-Président Koné

Le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, est arrivé ce vendredi à Dakar pour une visite de travail de 24 heures. Accueilli à l’aéroport Léopold Sédar Senghor par le Premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Lo, cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Durant son séjour, le Vice-Président ivoirien devrait rencontrer plusieurs autorités sénégalaises afin d’échanger sur des questions de coopération économique, politique et sécuritaire. Cette mission traduit la volonté des deux États de consolider leur partenariat et d’explorer de nouvelles pistes de collaboration dans un contexte régional marqué par de nombreux défis.