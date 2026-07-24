Discours xénophobe contre les Guinéens : Guy interpelle le gouvernement

Face à la recrudescence d’expressions de « haine et de xénophobie » visant les ressortissants guinéens sur les réseaux sociaux, le député Guy Marius Sagna a adressé une question écrite au gouvernement du Sénégal.

« Aimer le peuple africain du Sénégal, c’est aimer le peuple africain de Guinée. Et aimer le peuple africain de Guinée, c’est aimer le peuple africain du Sénégal », affirme-t-il, en rappelant cette citation de Thomas Sankara : « Celui qui aime son peuple aime les autres peuples. »

Le parlementaire a dénoncé la multiplication de publications à caractère haineux et xénophobe circulant régulièrement sur les réseaux sociaux, ciblant des citoyens guinéens vivant au Sénégal. Des dérives préoccupantes et contraires aux valeurs de solidarité, de fraternité africaine et de coexistence pacifique.

Dans sa question écrite, le député demande au gouvernement de préciser les mesures déjà prises pour lutter contre ce phénomène.