Finale de la CAN 2025 : Le TAS examinera le recours de la FSF le 8 octobre

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annoncé que l’audience consacrée au recours introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans l’affaire de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 se tiendra le 8 octobre 2026 à son siège de Lausanne, en Suisse.

Dans cette procédure, la FSF s’oppose à la Confédération africaine de football (CAF) ainsi qu’à la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Saisi le 25 mars 2026, le TAS est appelé à examiner l’appel déposé par l’instance sénégalaise contre la décision de la CAF qui avait déclaré le Sénégal forfait lors de la finale et attribué une victoire 3-0 au Maroc.

À travers ce recours, la Fédération sénégalaise sollicite l’annulation de cette décision et demande à être reconnue comme la véritable championne d’Afrique de l’édition 2025.

Dans son communiqué, le TAS indique que les différentes parties ne sont pas parvenues à un accord pour une procédure accélérée. L’affaire suivra donc le calendrier ordinaire prévu par les règles de l’institution. L’audience se déroulera à huis clos, aucune des parties n’ayant sollicité qu’elle soit ouverte au public.

À l’issue des débats, les arbitres entameront leurs délibérations. Le Tribunal précise qu’aucun verdict ne sera rendu le jour de l’audience et qu’il est, pour l’heure, impossible de fixer une date pour la publication de la décision finale.

Le TAS a également mis en garde contre la diffusion de fausses informations concernant cette procédure. L’institution rappelle que seules les communications publiées sur ses plateformes officielles font autorité et invite les médias à se référer exclusivement à son service de presse pour toute information relative au dossier.