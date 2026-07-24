SN-HLM : Des cadres licenciés…les travailleurs montent au créneau

La tension est montée d’un cran à la Société nationale d’habitation à loyer modéré (SN-HLM). Le directeur général, Pape Abdourakhmane Dabo, a confirmé avoir procédé au licenciement de neuf agents-cadres, une décision qui suscite une vive contestation au sein de l’entreprise.

Au lendemain d’une conférence de presse organisée par les représentants du personnel, les travailleurs ont affiché leur mécontentement en portant des brassards rouges ce vendredi matin, selon des informations relayées par la RFM. Un rassemblement était également annoncé à 13 heures afin de protester contre ces licenciements, que les employés assimilent à des mesures de représailles.

Face à la polémique, Pape Abdourakhmane Dabo assume sa décision. Il affirme que ces licenciements répondent à des impératifs économiques et organisationnels liés aux difficultés que traverse actuellement la SN-HLM.

Le directeur général évoque notamment la dégradation de la qualité des actifs de la société, les problèmes affectant son patrimoine foncier ainsi qu’une situation financière préoccupante. Il soutient également que les neuf cadres concernés n’auraient enregistré aucune productivité depuis plus de deux ans, ce qui aurait conduit la direction à mettre fin à leurs contrats.

Nommé à la tête de la SN-HLM le 18 février 2026, Pape Abdourakhmane Dabo a succédé à Bassirou Kébé. Ce dernier avait été relevé de ses fonctions après avoir publiquement critiqué la gouvernance des autorités à la suite du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba lors de violences policières survenues à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Ce nouvel épisode social intervient dans un contexte déjà tendu au sein de l’entreprise publique, où les relations entre la direction et les travailleurs semblent se détériorer davantage.