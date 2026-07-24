Magal 2026 : Touba renforce son dispositif d’approvisionnement en eau

À quelques jours du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août 2026, les pouvoirs publics multiplient les initiatives pour garantir un accès continu à l’eau potable dans la ville sainte, qui s’apprête à recevoir des centaines de milliers de pèlerins.

Selon des informations de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), le sous-préfet de l’arrondissement de Ndame, Djidiack Kital, a annoncé le déploiement de 50 camions-citernes. Cette opération vise à remplir les réserves d’eau des ménages avant l’arrivée massive des fidèles et les perturbations de circulation attendues durant l’événement.

Dans le même temps, des équipes de techniciens interviennent sur le réseau de distribution pour réparer les fuites. Ces travaux sont réalisés avec l’appui des plombiers de l’association Maou Rahmati et des entreprises partenaires de l’Office des forages ruraux (OFOR), dans le but d’améliorer la qualité du service et de limiter les pertes d’eau.

Le sous-préfet a également fait savoir que trois nouveaux forages, réalisés par le ministère de l’Hydraulique, sont désormais opérationnels. Avec ces nouvelles infrastructures, Touba compte aujourd’hui 48 forages en service. Un quatrième forage devrait être mis en exploitation dans les prochains jours afin de renforcer davantage les capacités de production.

Par ailleurs, les autorités ont pris un arrêté suspendant temporairement les activités des unités de traitement de l’eau par osmose inverse. Cette décision vise à réduire la pression sur le réseau de distribution et à privilégier l’alimentation en eau des ménages durant le Grand Magal.