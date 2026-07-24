Nécrologie : Disparition d’Idrissa Fall, figure du journalisme africain

Le journaliste Idrissa Fall, ancien rédacteur en chef du service francophone de la Voix de l’Amérique (VOA), est décédé ce vendredi 24 juillet. Reconnu pour son engagement sur les terrains les plus dangereux du continent africain, il laisse derrière lui un parcours exceptionnel marqué par le professionnalisme et le courage.

Installé en France lorsqu’il rejoint la VOA en 1992, Idrissa Fall, connu du grand public sous le nom d’Idriss Fall, a consacré près de trois décennies au service francophone du média américain. Au fil des années, il s’est imposé comme l’un des grands reporters africains de référence grâce à ses couvertures de conflits armés, de crises politiques et de bouleversements majeurs sur le continent.

Son travail a été salué à plusieurs reprises, notamment par le David Burke Distinguished Journalism Awards, une distinction décernée par le conseil d’administration de la Voix de l’Amérique pour récompenser des journalistes dont le parcours se distingue par le courage, l’intégrité et la qualité du travail.

En 2013, alors qu’il réalisait un reportage sur les violences intercommunautaires en République centrafricaine, il avait frôlé la mort à Bangui après avoir été agressé par une foule. Son évacuation avait été rendue possible grâce à l’intervention de militaires français.

Un an auparavant, en 2012, il était devenu le premier journaliste étranger à pénétrer dans la ville de Gao, au nord du Mali, alors contrôlée par le Mujao. Bien avant cela, en 1996, il avait également été le premier reporter à accéder aux zones tenues par les rebelles dans l’est de l’ancien Zaïre. Cette mission lui avait permis de révéler l’existence de Laurent-Désiré Kabila, que beaucoup croyaient disparu, avant son accession à la présidence de la République démocratique du Congo.

Au cours de sa carrière, Idrissa Fall a également couvert le génocide rwandais de 1994, les guerres civiles au Congo-Brazzaville, les crises politiques et les coups d’État au Niger, les rébellions en Côte d’Ivoire jusqu’à la chute de Laurent Gbagbo, ainsi que les conflits ayant secoué le Burundi.