Naufrage à Kafountine : Un pêcheur mort, un autre disparu

La cité côtière de Kafountine est frappée par un drame en mer. Dans la nuit, une pirogue de pêcheurs a chaviré au large, provoquant la mort d’un des occupants. Son corps a été repêché, tandis qu’un autre membre de l’équipage reste introuvable.

Les secours, mobilisant sapeurs-pompiers, gendarmes et pêcheurs de la zone, poursuivent activement les recherches pour tenter de retrouver le disparu.

Cette tragédie plonge la communauté dans la consternation. Kafountine, réputée pour son intense activité de pêche artisanale, voit une fois de plus ses habitants confrontés aux dangers de la mer. Les autorités locales appellent à une vigilance accrue et rappellent l’importance de respecter les règles de sécurité, particulièrement en cette période où les conditions météorologiques peuvent se montrer imprévisibles.