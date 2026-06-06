Pastef à l’épreuve de la fusion-absorption…les « partis poids plumes » recyclés

À l’approche de son Congrès national, le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), traverse une phase de restructuration interne majeure. L’annonce de l’intégration officielle, par voie de dissolution, de neuf partis politiques et de quarante-huit mouvements citoyens marque un tournant dans l’organisation de la formation dirigée par Ousmane Sonko. Si cette dynamique est présentée par ses partisans comme un élargissement stratégique de sa base électorale, elle soulève de vives inquiétudes et des critiques frontales au sein même de la mouvance « patriote ».

Pour la direction du Pastef, cette vague d’adhésions massives répond à une volonté de consolidation de l’assise nationale du parti, en intégrant des figures d’expérience telles qu’Aïda Mbodji ou Malick Gakou. En agissant comme une force fédératrice, la formation cherche à stabiliser sa majorité et à quadriller le territoire. Cette stratégie d’ouverture vise théoriquement à transformer un mouvement de contestation originel en un grand parti de gouvernement capable de s’enraciner durablement dans le paysage institutionnel sénégalais.

Cependant, de nombreux analystes politiques, rejoints par une frange critique de la base militante, soulignent la fragilité électorale de ces nouvelles structures intégrées, souvent qualifiées de « micro-partis ». Le reproche majeur porte sur l’opportunisme présumé de ces ralliements : ces leaders ne viendraient pas apporter une force réelle au Pastef, mais chercheraient exclusivement ce que la formation au pouvoir peut leur offrir, à savoir des investitures, des mairies, des sièges de député, des présidences de conseil ou des places stratégiques dans l’appareil d’État.

Cette situation fait craindre la répétition d’un phénomène récurrent et décrié dans l’histoire politique sénégalaise, caractérisé par le recyclage de responsables sans base réelle. Les critiques dénoncent l’adhésion de dirigeants sans dynamique populaire propre, souvent rejetés par leurs propres électeurs lors des scrutins passés, et qui changeraient simplement de maillot pour assurer leur survie politique. Pour les opposants à cette démarche, le Pastef prend le risque de devenir le carburant de structures « poids plumes » en perte de vitesse.

L’inquiétude la plus profonde exprimée par la base concerne la préservation de l’identité idéologique du parti, axée sur la rupture et le projet « PROJET ». En « ramassant les débris de l’ancien système » pour les intégrer en son sein, le Pastef s’expose à un risque de contamination de ses pratiques. Plusieurs observateurs avertissent que si la formation continue d’absorber massivement ces anciens cadres, le nouveau système institutionnel finira inévitablement par ressembler à l’ancien, vidant ainsi la promesse de changement de sa substance.

Ce choix stratégique fait peser sur Ousmane Sonko la critique de reproduire les mêmes erreurs politiques que ses prédécesseurs. Alors que les discours officiels justifient ces manœuvres au nom de l’ouverture, de l’élargissement et du rassemblement national, les militants de la première heure y voient le prélude de crises prévisibles. Le scénario redouté, déjà observé dans d’anciennes coalitions, commence par des calculs d’appareil et se termine invariablement par des batailles acharnées pour les investitures.

Ces tensions internes sont perçues comme une menace directe pour la cohésion globale du mouvement. L’histoire politique récente montre que l’intégration forcée d’intérêts divergents engendre des frustrations profondes chez les militants de la base, qui se voient parfois mis de côté au profit de ralliés de la dernière heure. À terme, ces frustrations mènent régulièrement à des conflits internes violents, voire à des accusations de trahison lorsque les ambitions individuelles des alliés ne sont plus satisfaites par la direction.

Il convient de noter que les défenseurs de la ligne officielle du Pastef rejettent fermement cette lecture. Ils soutiennent que ces fusions se font sous la forme d’une dissolution pure et simple dans le parti, imposant une acceptation stricte des statuts et du programme de la formation d’accueil. Selon cette perspective, il ne s’agit pas d’un partage de quotas ou de passe-droits au sein d’une coalition classique, mais d’une assimilation sous une discipline de parti unique et rigoureuse.

L’issue de ce Congrès national sera donc déterminante pour évaluer la solidité de cette mutation. Le Pastef devra démontrer sa capacité à gérer ces forces hétérogènes sans paralyser sa gouvernance ni décevoir son électorat. Entre l’impératif d’élargissement propre à tout parti au pouvoir et l’exigence d’éthique réclamée par ses sympathisants, la marge de manœuvre reste étroite pour éviter que la quête de rassemblement ne se transforme en un piège politique majeur.

La rédaction de Xibaaru