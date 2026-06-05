Pastef en pleine refonte : 9 partis et 48 mouvements rejoignent ses rangs

À la veille de son Congrès national, le Pastef vit une recomposition politique d’ampleur. En pleine phase de restructuration interne, la formation au pouvoir a enregistré une vague massive d’adhésions par fusion. Si on en croit les informations véhiculées sur Facebook, neuf partis politiques et quarante‑huit mouvements citoyens ont décidé de se dissoudre pour intégrer officiellement le Pastef.

Parmi les ralliements majeurs figurent des formations de premier plan et des figures politiques bien connues du paysage sénégalais. AND/SAXAL LIGGUEY dirigé par Aïda Mbodji, le Grand Parti de Malick Gakou, l’UFP/M de Me Massokhna Kane, Tabax Sénégal de Mamadou Lamine Ndao, ASS de Dr Djibril Sylla, le CREDI du Pr Hamidou Dathé, ASSURE de Cheikh T. Mbodj, M2R d’Ousseynou Faye et le PEM/YRM d’Habib Sy ont tous rejoint les rangs du Pastef.

La fusion ne se limite pas aux partis politiques. Quarante‑huit mouvements citoyens, portés par des intellectuels, des militants de terrain et des leaders communautaires, ont également décidé de rallier le Pastef. On y retrouve FPA de Sala Dior Mbaye, CAP 2024 de Moussa Diouf, FARLU de Lamine Barra Lo, MDS de Mame Khaly Sarr, LMC d’Ibnou Sow, USM de Dr Vieux Thiane, KEP d’Andel Kitane, MPPN d’Abdoulaye C. Diao, DIAMY PASTEF d’Aly Sambe, MAF de Mame D. Fam, MANA d’Amar Thioune, MPPD de Pape Gueye, MRP de Lafia Diop, MSS de Cheikh Tidiane Gaye, And Jappo de Samba Ndiaye, AFAD de Marème Mbacké, MSP de Lamine Fofana, MJA de Moustapha Diop, Résistance de Serigne Fallou Mbacké, SELAL de Mamadou Dabo, ATS d’Ibrahima Ndiaye, ACC de Sidy Bouya, ASNS de Pierre Mboup, UDS/SELAL d’Abdourahman Diallo, ANS/Sénégal de Dr Oumar Diokhane, MJR de Ben Omar Diop, Jogleen Jotna de Dr Fatou Gassama, FIPPU de Misbahe Sylla, Gokh Bi d’Elhadji Mamadou Niang, RPS/Sénégal de Me Abdy Nar Ndiaye, MBL de Dr Mouhamadou Lo, AYP de Mor Ndao, MURC de Charles Mendy, MDP de Mouhamadou Bassirou Gueye, MODEM de Saliou Mbengue, Pacte Sénégal d’Albert Yero Boubane, MET de Paulette Diédhiou, CAP de Mouhamadoul Bachir Ba, PACT d’Ousmane Amadou Ndiaye, SODIS de Khadim Thiam, Yatal Pastef de Khadim Mbacké, NAFA de Pape Mael Diockou, MASSE de Babacar P. Ndionne, AND de Djibril Sarr, MPR/Agir Ensemble d’Elhadji Seydou Nourou Kane, RASE d’Adama Gueye et Un Sénégal pour Tous de Lamine Niang.