Everton tourne la page Idrissa Gana Guèye

L’aventure d’Idrissa Gana Guèye avec Everton prend officiellement fin. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club de Premier League a annoncé que le contrat du milieu de terrain sénégalais, arrivé à échéance à la fin du mois dernier, ne serait pas prolongé. Après plusieurs semaines de discussions, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration, ouvrant ainsi la voie à un nouveau chapitre dans la carrière du Lion de la Téranga.

Recruté en août 2016 en provenance d’Aston Villa, Gana Guèye s’était rapidement imposé comme un élément incontournable de l’entrejeu des Toffees grâce à son activité et son sens de la récupération. Après une parenthèse de trois saisons au Paris Saint-Germain, il avait retrouvé Everton à l’été 2022.

Au cours de ses deux passages sous le maillot du club de Liverpool, le champion d’Afrique 2022 a disputé 236 rencontres. Son impact sur l’équipe a été récompensé par le trophée de Joueur de la saison 2024-2025, tandis que ses coéquipiers l’ont également désigné à deux reprises meilleur joueur de l’effectif.

L’entraîneur d’Everton, David Moyes, a rendu un vibrant hommage à l’international sénégalais, saluant son professionnalisme, son engagement et son rôle de leader. Le technicien écossais a souligné que son influence, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire, avait été précieuse, notamment lors de la dernière saison disputée à Goodison Park.

David Moyes a enfin tenu à remercier Idrissa Gana Guèye pour les services rendus au club, assurant que les portes d’Everton lui resteraient toujours ouvertes. Il a également adressé ses meilleurs vœux au joueur sénégalais et à sa famille pour la suite de leur parcours.