Mbour : Le préfet interdit une opération de vente de cartes de Pastef

Le rassemblement que des responsables de Pastef-Les Patriotes prévoyaient d’organiser les 26 et 27 juillet 2026 au marché central et au quai de pêche de Mbour n’aura finalement pas lieu. Par un arrêté, le préfet du département, Amadou Diop, a décidé d’interdire cette activité consacrée à la vente de cartes d’adhésion du parti.

Selon le document administratif, l’événement devait se dérouler de 11 heures à 18 heures sous la responsabilité de Thierno Cissé, Mame Mor Diba et Mamadou Lamine Diaité.

Pour motiver cette décision, l’autorité préfectorale évoque un risque de troubles à l’ordre public, mais aussi des moyens jugés insuffisants pour assurer un encadrement sécuritaire adéquat. L’arrêté fait notamment référence aux dispositions de la Constitution, du Code pénal, de la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions, ainsi qu’à un rapport établi le 24 juillet 2026 par le commissaire central de Mbour.

Le texte interdit formellement la tenue du rassemblement aux dates et sur les sites initialement retenus. Il précise également que tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

L’exécution de cette mesure a été confiée au commissaire central de Mbour, chargé d’en assurer l’application et d’en notifier les organisateurs ainsi que les différents services concernés.