Le procès des Tiktokeuses Rox, Jessica et Narou renvoyé au 14 septembre

C’est un renvoi d’office sollicité par le procureur de la République. En effet, les prévenues Rox et Jessica étaient en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour une autre cause et devaient être déférées ce matin devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. C’est pourquoi le ministère public a sollicité le renvoi du procès.

​La défense, représentée par Mᵉˢ Takha Cissé, Mᵉ Alphonse Faye et leurs confrères, avait sollicité un renvoi à vendredi prochain. Mais le juge a finalement décidé de renvoyer l’affaire au lundi 14 septembre 2026.

Source : Seneweb