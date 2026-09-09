Vidéo de « Capitaine » : Un guet-apens envoie deux femmes en prison

Interpellées par la gendarmerie de la Foire puis déférées au parquet, A. Diène et R. Seck ont été placées sous mandat de dépôt par le doyen des juges après l’ouverture d’une information judiciaire, renseigne Libération.

Cette décision intervient dans une affaire révélée par Seneweb, qui avait rapporté l’agression de D. Mbengue, un pâtissier de 31 ans domicilié à Yoff-Ndenatte. Le 31 août, ce dernier avait publié sur son statut WhatsApp un extrait d’une vidéo de « Capitaine » Sy, fils du guide religieux Serigne Moustapha Sy, dans laquelle il affirmait pouvoir « mettre le pays en cendres ». La publication lui aurait valu des injures de sa voisine R. Seck, qui aurait ensuite partagé son numéro dans un groupe WhatsApp réunissant des moustarchidines, déclenchant des menaces à son encontre.

D’après les faits relatés par Seneweb, le différend a pris une autre tournure le 4 septembre, lorsque A. Diène a contacté le pâtissier sous prétexte d’une commande de gâteaux et lui a fixé rendez-vous à la plage de Yoff-BCEAO. Sur place, vers 22 heures, D. Mbengue affirme avoir été agressé par six hommes encagoulés munis de bâtons télescopiques. Il a réussi à prendre la fuite, avec des blessures à la tête.

Lors de leurs auditions, R. Seck a reconnu les injures et le partage du numéro de D. Mbengue, tout en sollicitant la clémence de la justice. A. Diène a, pour sa part, admis avoir contacté le pâtissier et fixé le rendez-vous, mais nie avoir organisé le guet-apens.

Avec Seneweb