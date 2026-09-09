Gambie : Les coupures d’électricité provoquent des manifestations

Les coupures récurrentes d’électricité exaspèrent les habitants des principales villes de Gambie. Lundi soir, plusieurs dizaines de manifestants sont descendus dans les rues de Banjul, munis de bougies, pour exprimer leur ras-le-bol face aux délestages. « Nawec, rendez-nous notre électricité ! », ont-ils notamment scandé.

La Nawec, société d’État chargée de la distribution de l’eau et de l’électricité dans le pays, est directement visée par la colère des manifestants. Selon The Voice Gambia, le député Modou Lamin B. Bah figurait à la tête de la mobilisation.

Le parlementaire a appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes afin de rétablir un approvisionnement en électricité stable et fiable. Il a notamment souligné les conséquences des coupures prolongées sur les ménages, les entreprises et les services essentiels.

La mobilisation a toutefois dégénéré dans certaines zones du Grand Banjul. D’après The Point, des jeunes en colère auraient incendié des pneus et cambriolé des magasins. Le bureau local de la Nawec à Latrikunda aurait également été vandalisé, selon le site d’information.

Face à la montée de la colère, le président gambien Adama Barrow s’est rendu mardi dans les centrales électriques de Brikama et de Kotu pour s’enquérir de la situation. Le chef de l’État a reconnu l’urgence de la situation et appelé à des mesures concrètes. « Ce n’est plus le moment de parler théorie. Il est temps d’agir. Ce que nous voulons, c’est que l’électricité soit rétablie », a-t-il déclaré, tout en invitant les populations à faire preuve de patience.

« Ce problème est temporaire et sera résolu », a-t-il assuré, avant de mettre en garde contre les manifestations dans les rues. Dans une allocution prononcée plus tard dans la soirée, Adama Barrow a finalement annoncé une amélioration de l’approvisionnement en électricité dans le pays d’ici à la fin du mois d’octobre 2026.

En attendant, la pression reste forte sur les autorités gambiennes, alors que les coupures affectent directement le quotidien des populations et l’activité économique dans plusieurs zones du pays.