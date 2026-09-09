Tribunal du commerce : Un dispositif de sécurité permanent désormais en place

C’est une vieille doléance qui vient de trouver une issue favorable. Le Tribunal du commerce hors classe de Dakar dispose désormais d’un dispositif de sécurité permanent.

Depuis son installation dans ses locaux actuels, la juridiction ne bénéficiait pas d’un dispositif de sécurité dédié, aussi bien pour la protection de ses infrastructures que pour celle des personnes qui y travaillent et de celles qui la fréquentent.

Saisi de la question, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa SARR, a sollicité son collègue des Forces armées, Yankhoba DIÉMÉ. Ce dernier a donné une suite favorable à la demande en mettant à la disposition du Tribunal du commerce un dispositif de sécurité permanent.

Les éléments déployés auront désormais pour mission d’assurer la sécurité des lieux et des personnes 24 heures sur 24. Une mesure qui vient ainsi répondre à une préoccupation ancienne de la juridiction et renforcer les conditions de sécurité au sein du Tribunal du commerce hors classe de Dakar.