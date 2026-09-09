RTS : L’intersyndicale annonce une marche jeudi

La tension sociale ne retombe pas à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). L’intersyndicale regroupant le SYNPICS et le SYNPAP annonce une marche pacifique ce jeudi 10 septembre 2026 pour exiger la levée de la suspension de l’accord d’entreprise.

Le rassemblement est prévu à partir de 15 heures à La Poste de la Médina, point de départ de la mobilisation. Les manifestants se dirigeront ensuite vers le siège de la RTS, au Triangle Sud, où sont prévues des prises de parole pour clore la marche.

Placée sous le mot d’ordre « Ensemble pour la levée de la suspension de l’accord d’entreprise », cette mobilisation se veut un appel à une forte participation des travailleurs autour des revendications liées à la justice, à la dignité et au respect des droits des employés.

Cette nouvelle action intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les travailleurs et la direction de la RTS. Le principal point de désaccord porte sur les acquis sociaux et la suspension de l’accord d’entreprise, qui cristallise depuis plusieurs semaines la contestation syndicale.