SAR : Les délégués du personnel menacent de faire grève

Le collège des délégués du personnel de la Société africaine de raffinage (SAR) hausse le ton. Dans un communiqué publié à la suite d’un point de presse, les représentants des travailleurs dénoncent la politique de recrutement menée par la Direction générale et regrettent l’absence d’avancées après plusieurs mois de négociations.

Au cœur de leur contestation, les recrutements opérés aux postes de responsabilité. Les délégués du personnel affirment que le nombre de directeurs est passé de 7 à 14, tandis que celui des chefs de département serait passé de 15 à 27. Une évolution qui, selon eux, entraîne une augmentation importante des charges de l’entreprise.

Les représentants des travailleurs dénoncent également un déséquilibre dans les effectifs. Ils déplorent un manque de personnel technique et opérationnel, alors que les postes administratifs se multiplient. Ils qualifient par ailleurs certains recrutements de « politiques et poétiques ».

Face à cette situation, le collège des délégués demande aux autorités de diligenter un audit sur les recrutements effectués aux postes de management au cours des deux dernières années. L’objectif affiché est de vérifier leur conformité aux procédures en vigueur et d’en mesurer l’impact financier sur la SAR.

Les travailleurs rappellent également les différentes crises traversées par la société, notamment en 2006 et en 2020. Ils appellent ainsi à préserver les acquis obtenus grâce aux efforts du personnel et mettent en garde contre toute pratique susceptible, selon eux, de fragiliser à nouveau l’entreprise.

Le collège des délégués annonce la possibilité de saisir l’Inspection du travail et prévient du dépôt prochain d’un préavis de grève. Les représentants des travailleurs affirment vouloir défendre à la fois les intérêts du personnel et la pérennité de la SAR, qu’ils considèrent comme un élément stratégique de la souveraineté énergétique du Sénégal.