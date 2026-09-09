Vol de carburant en entreprise : Un chauffeur condamné à 3 mois de prison

Le chauffeur G. Guèye a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour répondre de faits de vol portant sur 60 litres de carburant au préjudice de l’entreprise dans laquelle il travaillait.

Selon les éléments du dossier, le prévenu a commis le vol en compagnie d’un autre chauffeur, qui a réussi à prendre la fuite. Le carburant avait été transvasé du véhicule dans des bidons avant d’être emporté.

À la barre, G. Guèye a reconnu avoir participé à l’opération, tout en tentant de minimiser son implication. Il a expliqué qu’il s’était contenté d’aider son collègue à transvaser le carburant du véhicule dans des bidons, sans fournir davantage de précisions sur la destination du carburant.

Pour le parquet, les faits sont suffisamment établis. Le procureur a requis deux ans de prison ferme contre G. Guèye, estimant que sa participation au vol ne faisait aucun doute.

Le tribunal a déclaré le prévenu coupable avant de le condamner à deux ans, dont trois mois de prison ferme.

Source : Seneweb