Place de l’Indépendance : La Ville de Dakar répond aux annonces d’Al Aminou Lo

Au lendemain de la Déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lô, la Ville de Dakar apporte des précisions sur les travaux d’aménagement de la Place de l’Indépendance, dont une visite de chantier est annoncée pour le jeudi 10 septembre 2026.

Au cours de sa Déclaration de politique générale tenue le mardi 8 septembre 2026, le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lô a affirmé qu’il comptait effectuer, jeudi 10 septembre, une visite des travaux d’aménagement de la Place de l’Indépendance.

Dans un communiqué de presse, la Ville de Dakar indique que la Place de l’Indépendance « n’est ni un site de célébration ni de compétition pour les Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ». Selon la municipalité, cette place n’a, pour cette raison, jamais figuré parmi les chantiers visités par le président de la République.

La Ville de Dakar précise également que la subvention de cinq milliards de FCFA accordée par l’État dans le cadre des JOJ est exclusivement destinée à l’investissement. Elle concerne notamment les travaux de voirie à hauteur de deux milliards de FCFA, l’éclairage public pour un milliard, le branding pour un milliard et une partie des travaux d’aménagement des boulevards et places publiques pour un milliard de FCFA.

La municipalité indique par ailleurs avoir lancé, dans le cadre des JOJ 2026, des marchés d’un montant global de treize milliards de FCFA pour différents travaux d’aménagement et d’embellissement.

Parmi ces opérations figurent les travaux d’aménagement de la Place de l’Indépendance pour un montant de 744 millions de FCFA, du Boulevard Gueule Tapée pour 1,382 milliard de FCFA et des allées Cheikh Sidaty Aidara pour 1,496 milliard de FCFA.

Ces marchés comprennent également des travaux de voirie et d’éclairage public, l’aménagement de 14 terrains synthétiques dans les communes pour un montant de 3,110 milliards de FCFA, la réalisation d’infrastructures socioculturelles ainsi que l’appui aux services de l’État pour le nettoiement de la ville.

La Ville de Dakar rappelle enfin que l’actuel Premier ministre, alors ministre d’État et président du comité de veille, avait, au cours de l’arbitrage budgétaire, rejeté la requête de financement formulée par la Ville de Dakar pour la Place de l’Indépendance.

Selon la municipalité, l’état d’avancement global des travaux de la Place de l’Indépendance dépasse actuellement 80 %. Leur livraison est prévue « au plus tard en mi-octobre 2026 ».