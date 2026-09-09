DPG : Anta Babacar Ngom appelle le gouvernement à passer des discours aux actes

La présidente de l’Alliance pour la République citoyenne (ARC), Anta Babacar Ngom Diack, a réagi à la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, prononcée mardi 8 septembre devant l’Assemblée nationale. À l’issue de cet exercice institutionnel consacré aux grandes orientations de l’action gouvernementale, elle a appelé l’exécutif à passer rapidement des annonces aux réalisations concrètes.

Dans une note consacrée à la DPG, Anta Babacar Ngom Diack a insisté sur la nécessité de traduire la vision annoncée en résultats tangibles pour les populations. « Une vision nationale n’a de valeur que lorsqu’elle se traduit par des emplois, une économie productive », a-t-elle déclaré.

La présidente de l’ARC a notamment mis l’accent sur plusieurs priorités : l’emploi des jeunes, la productivité économique, le bon fonctionnement des systèmes éducatif et sanitaire, l’accès à l’électricité ainsi que l’équité sociale.

Pour Anta Babacar Ngom Diack, les Sénégalais attendent désormais des résultats concrets au-delà des discours et des orientations générales. Elle exhorte ainsi le gouvernement à traduire les engagements annoncés lors de la DPG en réalisations perceptibles dans la vie quotidienne.

Son message tient donc en une exigence : faire de la vision annoncée un ensemble d’actions concrètes, capables de répondre aux attentes des populations en matière d’emploi, de services essentiels et de développement économique.