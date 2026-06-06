Kaolack : La police démantèle un réseau de voleurs de motos-Jakarta

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Kaolack a annoncé, le 3 juin 2026, l’interpellation de sept personnes impliquées dans un vaste réseau criminel spécialisé dans le vol de motos-Jakarta. L’opération, menée à la suite d’une recrudescence de plaintes, a permis de saisir plusieurs engins volés et de mettre hors d’état de nuire une bande organisée qui sévissait dans la région.

Les enquêteurs ont ciblé un repaire situé au quartier Thioffack, identifié grâce aux témoignages des victimes et à des renseignements opérationnels. La perquisition du 31 mai a permis de récupérer trois motos volées et d’arrêter deux des principaux auteurs, formellement reconnus par leurs victimes.

Placés en garde à vue, les suspects ont avoué opérer en bande organisée de cinq individus, attaquant leurs victimes entre 3h et 4h du matin sous la menace d’armes blanches. Ils ont également reconnu écouler les engins volés dans la région de Kaffrine.

Sur la base de ces révélations, une mission de la Brigade de recherches a été menée le 1er juin à Kaffrine. Elle s’est soldée par l’arrestation de quatre receleurs présumés et la saisie de quatre autres motos-Jakarta volées.

Au total, trois membres de la bande ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol aggravé, tandis que les quatre autres sont poursuivis pour recel. L’enquête se poursuit afin de retrouver les derniers complices en fuite.