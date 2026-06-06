Touba : Démantèlement d’un trafic illégal de carburant

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou a annoncé, le 4 juin 2026, avoir démantelé un site clandestin de trafic et de vente illégale de carburant au quartier Darou Marnane. L’opération, menée lors d’une patrouille sectorielle vers 16h30, s’est soldée par l’interpellation de deux individus et la saisie d’un important volume de gasoil.

Le Commandant du Corps urbain a repéré un camion-citerne stationné de manière suspecte devant une concession. L’inspection du véhicule a révélé un dispositif frauduleux permettant d’extraire du carburant en dehors des circuits officiels.

La fouille de la concession a mis au jour une installation clandestine de transvasement. Les policiers ont saisi cinquante-trois bidons de gasoil de vingt litres chacun, soit un total de 1 060 litres, vingt bidons vides et un tuyau de dépotage.

Interrogés, le propriétaire du dépôt a reconnu les faits tandis que le chauffeur du camion a expliqué avoir transporté le carburant depuis Dakar pour le compte d’une grande firme pétrolière, avant de le détourner vers Touba. Le camion et les bidons saisis ont été consignés au commissariat pour les besoins de la procédure.

Cette opération intervient alors que la société GTA, basée à Ndendory dans la région de Matam, avait récemment signalé plusieurs détournements de carburant. Les systèmes de géolocalisation de ses citernes avaient identifié à plusieurs reprises ce secteur de Touba-Mosquée comme zone suspecte.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue et sont poursuivis pour trafic, vente illégale de carburant et mise en danger de la vie d’autrui. L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur du réseau et ses ramifications.