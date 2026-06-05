Affaire ASER – AEE Power : Le Parquet financier entre en action

Le Parquet financier de Dakar a publié un communiqué détaillant l’évolution des procédures judiciaires liées au dossier de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et des sociétés AEE Power. Cette affaire, qui mêle soupçons de faux en écriture administrative et manœuvres frauduleuses, met en lumière des pratiques préoccupantes dans la gestion de contrats publics.

La Division des Investigations Criminelles (DIC) avait été saisie suite à une plainte de l’Agent judiciaire de l’État. Les investigations portent sur l’utilisation d’une fausse quittance d’un montant de 918 339 800 francs CFA, utilisée dans le cadre de l’enregistrement du contrat entre AEE Power EPC et l’ASER.

Cette enquête est directement liée à une plainte déposée en septembre 2024 par l’administrateur de la société espagnole AEE Power EPC SAU contre son homologue sénégalais, le project manager et la filiale locale. Les accusations portent sur des faits de tentative d’escroquerie et de faux en écritures administratives.

Le 23 mars 2026, le Parquet financier a saisi un juge d’instruction et demandé la jonction des deux dossiers, en raison de leurs évidents liens de connexité.

En octobre 2025, Thierno Alassane Sall a déposé une plainte contre X pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics. La Section de Recherches de Dakar poursuit actuellement ses investigations sur ce volet.

Cette série de procédures illustre la complexité des affaires financières impliquant des sociétés étrangères et locales dans le secteur stratégique de l’électrification rurale. Le Parquet financier entend faire toute la lumière sur ces pratiques afin de garantir la transparence et la crédibilité des institutions.