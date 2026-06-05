Mali : Le gouvernement lance une récompense pour traquer les terroristes

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile du Mali a publié, le 4 juin 2026, un communiqué officiel annonçant la mise en place d’un dispositif de récompense financière destiné à encourager la population à collaborer dans la lutte contre le terrorisme.

Selon le texte signé par le Général de Division Daoud Aly Mohamédine, Commandeur de l’Ordre National, toute personne fournissant des informations fiables et exploitables permettant l’arrestation ou la neutralisation d’individus activement recherchés pourra bénéficier d’une compensation. Ces individus sont soupçonnés d’être impliqués dans la planification et l’exécution d’actes terroristes ayant gravement menacé la sécurité des personnes et des biens sur le territoire national.

Le gouvernement appelle ainsi les citoyens à faire preuve de vigilance et à soutenir les Forces Armées et de Sécurité en transmettant toute information susceptible de contribuer à la localisation des suspects. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de préservation de la sécurité nationale et de renforcement de la coopération entre l’État et la population face aux menaces terroristes.