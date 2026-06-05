Abdoulaye Sylla : « Wade a compris que le secteur privé est essentiel pour notre croissance »

À l’occasion du centenaire du Président Abdoulaye Wade, les hommages affluent pour saluer son parcours exceptionnel et son empreinte durable dans l’histoire du Sénégal. Parmi eux, celui d’Abdoulaye Sylla, PDG du groupe ECOTRA , qui a tenu à exprimer publiquement sa reconnaissance envers l’ancien chef de l’État.

Dans son communiqué, le député insiste sur la place centrale que Wade a accordée aux entrepreneurs dans sa politique économique. « Il a compris que le secteur privé est essentiel pour notre croissance. En plaçant les entrepreneurs au cœur de sa politique, il a permis à de nombreux Sénégalais de s’épanouir, de créer des emplois et de dynamiser notre économie », écrit-il.

Le patron d’ECOTRA n’a pas manqué de rappeler l’impact personnel de Wade sur son propre parcours. « Personnellement, j’ai bénéficié de son soutien, et sa confiance en moi a été déterminante dans mon cheminement », confie-t-il, soulignant la proximité et la vision pragmatique de l’ancien président vis-à-vis des acteurs économiques.

À l’heure où Abdoulaye Wade célèbre ses 100 ans, Abdoulaye Sylla lui adresse des vœux empreints de respect et de gratitude : « À ses 100 ans, je lui souhaite une vie pleine de sérénité et de satisfaction. Merci, Monsieur le Président, pour votre vision et votre héritage ! »