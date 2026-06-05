APR : cinq nouvelles nominations pour renforcer les structures

Dans le cadre d’une réorganisation interne, le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) a procédé ce jeudi 4 juin à cinq nominations. Deux concernent des figures issues des secteurs de la défense et de la sécurité, marquant une volonté de redynamiser le parti jadis au pouvoir.

Parmi les décisions les plus marquantes, l’ex-Capitaine Mamadou Dièye, récemment rallié à l’APR, a été nommé Secrétaire national chargé des questions de Défense. De son côté, l’ex-Commissaire Cheikhna Keïta, retraité de la police, prend désormais les rênes du secrétariat national chargé de la sécurité et de la sûreté nationale.

Le communiqué du SEN mentionne également la nomination de Cheikh Ahmeth Tidiane Ly comme coordonnateur de la Cellule Suivi-Évaluation-Qualité du parti. À ses côtés, Ndeye Ngom, professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de l’UCAD, devient coordinatrice adjointe du Réseau des universitaires républicains (RUR). Enfin, Aboubacry Sokomo, enseignant-chercheur à l’UIBDT de Thiès, est désigné coordonnateur adjoint du même réseau.

Ces nominations s’inscrivent dans une dynamique de restructuration et de redynamisation des instances locales et nationales de l’APR, avec pour objectif affiché de consolider l’ancrage territorial du parti et de préparer son retour sur la scène politique.