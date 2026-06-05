La coalition Xarnubi dénonce les manœuvres du PASTEF et prône la justice sociale

Dans un communiqué au ton solennel, la coalition Xarnubi, portée par le Parti NADEMS et son président Samba Kara Ndiaye, a dénoncé les « manœuvres » du PASTEF et appelé à une rupture nette avec les pratiques politiques jugées trompeuses. Sous la bannière d’Al XADIMIYA et la guidance spirituelle du général de Bamba, le mouvement prône une gouvernance fondée sur la vérité, la justice sociale et l’unité nationale.

Le texte souligne que le peuple sénégalais mérite mieux que des promesses creuses et des calculs politiciens. Pour la coalition, l’espoir repose désormais sur le gouvernement dirigé par Mouhamadou Al Amine Lo, à condition qu’il engage des réformes profondes et s’éloigne des « agissements du PASTEF et de ses complices ».

La coalition Xarnubi insiste sur l’urgence du projet “Touba D’abord”, considérant l’accès à l’eau potable dans la ville sainte comme une priorité nationale et un devoir sacré. « Chaque goutte d’eau qui manque à Touba est une insulte à notre foi, à notre histoire et à notre unité », peut-on lire dans le communiqué.

Au-delà de cette revendication, le mouvement appelle toutes les forces vives (intellectuels, religieux, jeunes, femmes, syndicalistes) à se mobiliser pour une campagne massive de sensibilisation. Objectif : mettre fin aux « jeux politiques stériles » et exiger un gouvernement qui agit pour le peuple.

Le communiqué conclut sur une vision d’un Sénégal uni, où la justice sociale devient une réalité et où la vérité triomphe des mensonges. « Ensemble, sous la bannière d’Al XADIMIYA et avec la force de notre foi, nous construirons ce pays que nos ancêtres ont rêvé pour nous », affirme Samba Kara Ndiaye.