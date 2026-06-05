Ministère de l’intérieur : Mouhamadou Makhtar Cissé prend officiellement les commandes

Une page importante s’est tournée au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Ce jeudi 4 juin 2026, une cérémonie de passation de service solennelle a réuni les équipes du département pour sceller le passage de témoin entre le ministre sortant, Monsieur Mouhamadou Bamba Cissé, et son successeur, Monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé.

Lors de son allocution, le ministre sortant a dressé un bilan complet des réalisations menées sous sa direction. Monsieur Mouhamadou Bamba Cissé a profité de cette tribune pour saluer la coordination des forces de sécurité et le travail accompli dans les différents domaines de compétence de ce ministère stratégique.

Avant de quitter ses fonctions, il a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier Ministre pour la confiance constante accordée tout au long de sa mission au service de l’État et des citoyens sénégalais.

Le nouveau ministre de l’Intérieur retrouve une maison qu’il connaît bien pour avoir déjà occupé ces mêmes fonctions au cours de l’année 2024. Haut fonctionnaire respecté et Inspecteur Général d’État (IGE), son parcours témoigne d’une solide expérience au cœur de la machine administrative sénégalaise. Ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis, il est diplômé en droit, en sciences politiques, ainsi qu’en finances et gestion publique.

Sa riche carrière l’a d’abord mené au sein des Douanes sénégalaises, dont il a gravi les échelons jusqu’à occuper le poste de Directeur général. Par la suite, il a officié comme Ministre délégué chargé du Budget, avant de prendre la tête du Ministère du Pétrole et des Énergies. Reconnu pour ses compétences managériales, il a également été le Directeur général de la SENELEC entre 2015 et 2019, et a occupé à deux reprises la fonction hautement stratégique de Directeur de cabinet du président de la République.

Pour son retour à la tête du département, Mouhamadou Makhtar Cissé a affiché des priorités claires et fermes. Dans son discours d’installation, il a vigoureusement insisté sur l’impératif de consolider la paix sociale et de garantir la protection des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

Le nouveau ministre a toutefois rappelé que cette quête de sécurité doit impérativement s’articuler avec le strict respect des libertés publiques et individuelles. Prônant une administration territoriale de proximité, il a réaffirmé sa volonté d’orienter l’action de ses services au plus près des préoccupations quotidiennes des populations.

Il a aussi adressé ses chaleureux remerciements aux hautes autorités de l’État pour le choix porté sur sa personne pour mener à bien cette exigeante mission.