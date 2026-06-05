Wade célébré…voici le plus grand absent de ce rendez-vous historique

Alors que la Nation rendait un hommage solennel au patriarche libéral sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, un grande vide a été laissé par un proche de Abdoulaye Wade. Une absence qui suscite de vives interrogations sur l’avenir de son engagement politique.

C’est une absence qui, par sa portée politique et familiale, a fini par occuper une place centrale dans les esprits lors de la célébration du centenaire de Maître Abdoulaye Wade ce jeudi 4 juin 2026. Alors que le Sénégal s’était donné rendez-vous pour honorer le patriarche, le vide laissé par Karim Wade, fils du centenaire et candidat désigné du Parti démocratique sénégalais (PDS), a frappé les esprits. Cette défection, lors d’un moment aussi crucial de l’histoire de sa propre lignée, alimente aujourd’hui toutes les conversations et place le leader libéral au centre de toutes les attentions.

Sur les réseaux sociaux, ce choix de ne pas paraître a immédiatement déclenché une vague d’interrogations et de spéculations au sein de l’opinion publique. Les internautes et les militants s’étonnent d’un retrait qui semble s’installer dans la durée. Dans un post sur Facebook, une dame pointe également la raréfaction de ses traditionnels messages à la nation lors des fêtes de la Korité et de la Tabaski. Pour de nombreux observateurs de la scène politique, cette célébration nationale, orchestrée de manière inclusive, représentait pourtant une occasion idéale et stratégique pour un retour définitif au bercail après une décennie d’exil au Qatar.

Dès lors, une question fondamentale taraude les analystes : pourquoi une telle absence pour un leader politique qui aspire encore à présider aux destinées du Sénégal ? Ce questionnement met en lumière le paradoxe d’une ambition présidentielle qui se heurte à une distance physique prolongée, au moment même où l’échiquier politique national se réorganise autour de figures de terrain et d’acteurs de premier plan.

En dépit de ce point d’interrogation majeur, la commémoration officielle, présidée par le chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a conservé toute sa solennité et sa grandeur républicaine. Organisé pour célébrer le centième anniversaire de l’ancien président, cet événement d’envergure a démontré la capacité du Sénégal à transcender les clivages politiques pour célébrer ses figures historiques. Le Président Faye a ainsi incarné la posture d’un chef d’État soucieux de préserver la mémoire institutionnelle et de saluer l’héritage des bâtisseurs de la nation.

Pour ce rendez-vous historique, la grande famille libérale s’est fortement mobilisée, orchestrant des retrouvailles mémorables dans la capitale. Anciens Premiers ministres, ministres emblématiques des deux septennats de Wade, députés et militants de la première heure se sont rassemblés pour honorer leur mentor commun. Ce bloc de reconnaissance a prouvé que, malgré les vicissitudes du temps et les vagues de transhumance, l’empreinte politique du « Pape du Sopi » reste solidement ancrée dans le patrimoine national.

La cérémonie a également mobilisé de hautes autorités de l’État, des membres du corps diplomatique ainsi que de prestigieux représentants venus de toute l’Afrique. Les messages de soutien d’anciens dirigeants du continent et de figures politiques majeures, à l’instar de l’hommage appuyé de Macky Sall saluant un « esprit brillant, libre et audacieux », ont rappelé la dimension panafricaine d’Abdoulaye Wade. Ses projets pour le continent et sa vision d’une Afrique unie ont été célébrés comme des repères majeurs pour la nouvelle génération de dirigeants africains.

Au premier rang de cette communion, la famille restreinte de l’ancien président était dignement représentée par sa fille, Sindiely Wade. Présente aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, elle a porté avec courage et émotion la voix et l’affection d’une famille reconnaissante envers l’hommage de la Nation. Sa présence a apporté une touche de dignité familiale intime, indispensable pour contrebalancer la solennité de l’appareil d’État.

Lors de son allocution, Sindiely Wade a prononcé un discours marquant, saluant avec beaucoup de noblesse la démarche républicaine du chef de l’État. Elle a partagé des souvenirs poignants, évoquant notamment une lettre reçue de son père en 1988 depuis sa cellule de la prison de Rebeuss. Dans ce message d’une grande profondeur, le vieux leader lui expliquait qu’un véritable homme d’État devait considérer chaque citoyen comme son propre enfant, justifiant ainsi les sacrifices immenses consentis pour la démocratie sénégalaise.

Le président Bassirou Diomaye Faye a lui-même rendu un vibrant hommage au centenaire, insistant sur sa force de caractère et sa longévité exceptionnelle. Évoquant un récent échange téléphonique avec son prédécesseur, le chef de l’État a rapporté les mots vigoureux du patriarche : « Tant que Dieu me tient en vie, je me tiens droit ». Une formule qui résonne comme une leçon d’histoire, laissant le PDS et son chef de file exilé face au défi pressant de faire vivre cet héritage de manière active et présente sur le sol national.

La rédaction de Xibaaru