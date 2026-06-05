Horreur au Brésil…un requin arrache la jambe d’une jeune baigneuse

Une jeune Brésilienne de 19 ans a été grièvement blessée lundi 1er juin après avoir été attaquée par un requin sur la célèbre plage de Boa Viagem, à Recife, dans le nord-est du Brésil. La victime a dû être amputée de la jambe droite après avoir subi des blessures extrêmement graves.

La jeune femme, identifiée comme Marcela Vitória de Lima Santos, se trouvait dans l’eau lorsqu’elle a été attaquée par le squale. Des témoins ont rapidement donné l’alerte tandis que des baigneurs, des sauveteurs et des proches se sont précipités pour la sortir de l’eau.

La victime a subi des blessures majeures à la jambe droite. Un médecin présent sur la plage lui a prodigué les premiers soins avant son transfert en urgence vers un hôpital de Recife.

Les médecins ont confirmé que la jeune femme avait perdu sa jambe au niveau de la cuisse en raison de la gravité des blessures. Après une intervention chirurgicale d’urgence, elle a été placée en soins intensifs où son état a été stabilisé. (Agência Brasil)

Les autorités sanitaires ont également lancé un appel aux dons de sang afin de soutenir sa prise en charge médicale.