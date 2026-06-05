Nécrologie : Décès du journaliste Lamine Badiane…la presse perd une plume engagée

C’est avec une profonde tristesse que le monde des médias a appris le rappel à Dieu de Lamine Badiane, plus connu sous le nom de L. Badiane, journaliste au sein du Groupe Média du Sud (GMS) et ancien correspondant du média Xibaaru dans la zone sud du Sénégal.

Professionnel respecté, homme de terrain et confrère apprécié de tous, Lamine Badiane s’était forgé une solide réputation grâce à sa rigueur journalistique, son sens de l’éthique et son attachement aux principes de déontologie qui régissent le métier de journaliste. Tout au long de sa carrière, il a su gagner l’estime de ses collègues et la confiance de ses lecteurs par la qualité de son travail et son engagement constant au service de l’information.

À Xibaaru, où il a exercé comme correspondant dans le sud du pays, Lamine Badiane a marqué les esprits. Présent lors des grands rendez-vous de l’actualité, il n’a jamais manqué de fournir des reportages et analyses appréciés pour leur pertinence et leur professionnalisme. Ses écrits constituaient un rendez-vous attendu par de nombreux lecteurs.

Sa disparition représente une lourde perte pour la presse sénégalaise, qui voit s’en aller l’une de ses plumes les plus talentueuses et les plus respectées. Au-delà du journaliste, ses confrères saluent également un homme de conviction, un allié sûr et un compagnon fidèle.

Inhumé ce jeudi dans son village natal de Dogolon, Lamine Badiane a été accompagné à sa dernière demeure par une foule nombreuse venue lui rendre un ultime hommage. Parents, amis, confrères, autorités locales et anonymes ont tenu à témoigner leur affection et leur reconnaissance envers celui qui a consacré une grande partie de sa vie à informer avec responsabilité et passion.

La ville de Bignona, qu’il portait profondément dans son cœur et dont il relayait régulièrement les réalités, lui a également rendu un vibrant hommage, illustrant l’empreinte durable qu’il laisse dans cette localité comme dans toute la région sud.

Dans cette douloureuse épreuve, la rédaction de Xibaaru s’associe à la peine de la famille du défunt, de ses proches, de ses collègues ainsi que de l’ensemble de la corporation médiatique. Elle leur adresse ses sincères condoléances et prie pour le repos de son âme.

Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, accueille Lamine Badiane dans Son Paradis éternel.