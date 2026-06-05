Nouveau gouvernement : Préjugés favorables pour un changement de cap indispensable (Par Kadialy Gassama)

NOUVEAU GOUVERNEMENT : PREJUGES FAVORABLES POUR UN CHANGEMENT DE CAP INDISPENSABLE

Quand un navire se trouve dans des eaux troubles au risque de chavirer, un changement de cap est indispensable pour un déroutement, afin de le mettre dans des eaux douces et de lui permettre de poursuivre son chemin sans anicroches. Le changement de cap s’entend ici par changement de chemin du navire dans le but d’atteindre sa destination, à savoir le développement économique et social du Sénégal qui est l’objectif de tout gouvernement quel qu’il soit. Le changement de cap ou changement de plan de vol, ne saurait se confondre ici à la destination.

Bien sûre, la stratégie qu’on pourrait assimiler ici avec la méthode et l’organisation pour l’atteinte de l’objectif principal du développement économique et social du Sénégal, est aussi fondamentale. Si dans la rhétorique du nouveau premier ministre à qui nous souhaitons plein succès dans sa mission régalienne , il est question de maintien du cap assimilable à la feuille de route tracée depuis 2024, nous pouvons comprendre la tactique à la base de cette assertion pour conforter le PASTEF, mais, il y a lieu véritablement de changer complètement de cap, afin de faire renaitre l’espoir des populations sénégalaises qui se déploient dans un océan de difficultés , c’est-à-dire , opérer une rupture épistémologique. Il ne s’agit pas de caresser le chat échaudé dans le sens du poil, mais, d’un changement fondamental de paradigme pour faire renaitre l’espoir des populations. Alors, le concept ‘’pas de changement de cap’’ pourrait être contreproductif.

Entretenir l’espoir, c’est mettre les conditions idoines pour libérer les énergies et potentialités économiques pour un développement harmonieux et intégré du Sénégal.

Entretenir l’espoir, c’est enlever pour un nouveau redéploiement ,tous les nombreux goulots d’étranglement mis en place depuis la nouvelle alternance ,allant de la surpression fiscale, du mauvais endettement, de l’inquisition économique, de la perte de confiance aussi bien du secteur privé national que de nos partenaires financiers internationaux stratégiques.

En faisant la rétro-prospective du chemin parcouru depuis la nouvelle alternance au vu des difficultés aigues subies par les entreprises et ménages sénégalais, nous ne pouvons qu’avoir des préjugés favorables consécutivement à la formation d’un nouveau gouvernement. Tout le monde reconnaissait les atermoiements et tergiversations de l’ancienne équipe gouvernementale née de la dyarchie ente le président de la république et son premier ministre dans un régime de type présidentiel. Les dégâts sont immenses en un si peu avec des slogans surannés d’un néo souverainisme et d’une pseudo révolution assimilable à du révisionnisme. En effet, nous avons assisté pendant cette séquence à une rupture de nos relations économiques avec nos partenaires traditionnels, à une quasi absence d’investissements dans le secteur productif et des infrastructures, un recul de la croissance économique atteignant un niveau proche de la période covid, une montée du chômage dans les villes et campagnes, une crise dans le secteur agricole et du BTP.

Cette situation de crise économique et financière née d’une absence de vision entre le président de la république conformiste et son ancien premier ministre anticonformiste, ne saurait s’accommoder d’un simple maintien du cap, mais d’un changement fondamental de cap afin de nourrir l’espoir des populations et d’impulser les dynamiques de progrès des forces sociales et économiques.

Les pastéfiens étaient très souvent dans l’abstraction, au sens où ils s’écartent le plus souvent du réalisme économique pour des choix de politiques économiques idéalistes, comme s’ils avaient l’illusion d’être dans un pays autosuffisant. Il ne s’agit pas de vouloir financer le développement par ses propres moyens, mais d’avoir la capacité de pouvoir le faire de façon autonome. Or, la réalité en est que nos pays au Sud du Sahara ont des capitaux encore faibles, justifiant notre relative dépendance aux capitaux étrangers, en dépit, pour le Sénégal, de la survenue assez récente de l’exploitation du pétrole et du gaz qui est une bouffée d’oxygène, sans pour autant qu’elle soit suffisante pour nous permettre de voler de nos propres ailes. Cette contrainte majeure situationnelle doit principalement dicter la politique économique du Sénégal qui reste toujours vulnérable aux variations des cours mondiaux du dollar, des prix des biens et services ou crises climatiques, sanitaires ou sécuritaires.

Si bien que la seule alternative valable pour nos économies en situation, c’est d’opter pour une politique volontariste d’attrait de capitaux étrangers pour des investissements directs, mais aussi, de pouvoir coupler cette politique d’attractivité par la propension à réaliser des investissements publics structurants assez conséquents, surtout dans le domaine des infrastructures et du secteur primaire à travail intensif . La seule manière de réaliser ce double objectif, c’est d’avoir une politique économique basée non pas sur un modèle économique d’accroissement strict des recettes de l’Etat à travers la fiscalité qui, au demeurant, n’est qu’une autre manière d’amoindrir la capacité d’investir des entreprises e des ménages, mais de creuser le déficit budgétaire à des niveaux soutenables pour encadrer un endettement viable. Car, c’est l’investissement qui booste la croissance, et le tout impôt freine la capacité d’investir et ralentit la croissance.

Si on pouvait obtenir aujourd’hui le rééchelonnement de la dette publique du Sénégal afin de réduire sensiblement son service, en plus d’un cash-flow important de la Communauté internationale à travers le Club de Paris, ce qui est parfaitement dans nos cordes, le tour sera joué pour une bonne remontée des finances publiques et de l’économie sénégalaise. Ces arrangements à notre portée, parce que plusieurs fois obtenus avec les bailleurs de fonds (la Bm avait eu à effacer une partie de la dette publique sénégalaise), sont tout à fait dans nos cordes, mais cela suppose la restauration de la confiance avec les partenaires internationaux et le secteur privé national. La confiance est la seule variable non aléatoire principale dans toute modélisation, au point que la préoccupation essentielle de nos gouvernants devrait reposer sur la création d’un bon environnement des affaires.

KADIALY GASSAMA, Economiste

Rue Faidherbe X Pierre Verger

Rufisque