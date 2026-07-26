Amadou Bâ réagit aux propos de Diomaye et dénonce « les véritables fitna »

Le député de Pastef, Amadou Bâ, a répondu aux récentes déclarations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, après un discours au cours duquel ce dernier a employé l’expression wolof « Sa fitna ». Bien que le chef de l’État n’ait cité aucun nom, cette formule a été largement perçue comme une allusion au Premier ministre sortant, Ousmane Sonko.

Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, le parlementaire a réagi en estimant que les véritables facteurs de déstabilisation du pays se trouvent ailleurs. Il affirme identifier ce qu’il considère comme « les deux véritables fitna » susceptibles, selon lui, de compromettre la stabilité nationale et la qualité de la gouvernance.

Abordant la situation économique, Amadou Bâ critique la gestion des affaires publiques. Il reproche notamment aux autorités de s’appuyer, selon lui, sur des responsables qu’il accuse d’avoir été impliqués dans la prédation des ressources publiques durant les quinze dernières années. Il soutient également que le processus de reddition des comptes concernant les bénéficiaires présumés de la « dette cachée » serait freiné au profit d’intérêts politiques et de la transhumance.

Sur le terrain politique, le député estime que le calendrier électoral ferait l’objet de calculs partisans destinés, selon lui, à favoriser la nouvelle formation présidentielle. Il accuse par ailleurs le pouvoir de reprendre des pratiques qu’il attribue à l’ancien régime, notamment en cherchant à écarter certains adversaires politiques sous couvert de la lutte contre la violence.

Amadou Bâ s’est également montré critique à l’égard des appels à une réconciliation nationale. Il considère qu’une telle démarche ne peut aboutir sans que les questions de justice et de réparation en faveur des victimes des événements passés ne soient préalablement traitées.