Khombole : Sonko appelle les militants de Pastef à privilégier l’engagement et la responsabilité

Le président de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, a participé, samedi 25 juillet 2026, à la cérémonie de clôture des 48 heures d’activités organisées par la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) de Khombole.

S’exprimant devant les militants et sympathisants du parti, il a renouvelé son appel à un engagement centré sur les activités de la formation politique, tout en invitant ses partisans à adopter une attitude responsable dans le débat public.

Le leader de Pastef est également revenu sur la campagne de vente des cartes d’adhésion, qu’il a présentée comme une étape importante dans le renforcement de l’organisation du parti. Il s’est dit confiant quant à la capacité de sa formation à atteindre l’objectif fixé d’un million de cartes de membre.

À travers cette intervention, Ousmane Sonko a encouragé les responsables et les militants à poursuivre leurs efforts de mobilisation et d’implantation sur l’ensemble du territoire, tout en maintenant, selon lui, une démarche fondée sur la discipline et l’engagement politique.