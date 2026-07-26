Latmingué : Un homme emporté par les eaux après de fortes pluies

Les fortes précipitations enregistrées dans la nuit de samedi à dimanche à Latmingué ont provoqué un drame. Un homme a perdu la vie après avoir été emporté par les eaux alors qu’il tentait de franchir une route inondée à bord d’une charrette transportant des chèvres. Son cheval n’a pas survécu à l’accident.

Les équipes de secours poursuivent activement les recherches pour retrouver le corps de la victime, qui n’avait toujours pas été localisé au moment des dernières informations. Les intempéries ont également piégé un autre véhicule, resté immobilisé dans une zone submergée par les eaux.

Les sapeurs-pompiers, épaulés par des habitants de la localité, sont mobilisés afin de retrouver la victime et de sécuriser les secteurs les plus touchés par ces importantes inondations.