Djirèye Clotilde Coly officialise son engagement comme membre fondatrice de Kiiraay–Les Patriotes Républicains

À la suite de la création officielle de KIIRAAY – Les Patriotes Républicains, Djirèye Clotilde Coly a exprimé son soutien au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, saluant le lancement de cette nouvelle formation politique qu’elle présente comme porteuse d’une vision fondée sur l’engagement, le sens des responsabilités et les valeurs citoyennes.

Dans une déclaration, elle a annoncé son adhésion au parti en qualité de membre fondatrice, affirmant son engagement à contribuer pleinement à la réussite de ce nouveau projet politique.

S’adressant aux Sénégalais, en particulier à la jeunesse, elle a expliqué avoir fait le choix de l’action publique afin de mettre son expérience et ses compétences au service du développement du pays. Selon elle, il est essentiel de participer aux espaces où se prennent les décisions pour contribuer concrètement à la construction nationale.

Elle a également estimé que l’avenir du Sénégal ne pouvait se bâtir ni dans la violence, ni dans les postures radicales, ni dans les intérêts personnels, mais à travers le sens du devoir, le dialogue et le travail.

Djirèye Clotilde Coly a lancé un appel à tous les citoyens qui aspirent à voir le Sénégal poursuivre sa marche vers le progrès. Elle les invite à rejoindre KIIRAAY – Les Patriotes Républicains afin de promouvoir le respect des institutions, la valorisation du travail, ainsi que la construction d’un Sénégal souverain, juste et prospère.