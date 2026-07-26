Incendies géants en France : la Gironde toujours en proie aux flammes

Les incendies qui ravagent le sud-ouest de la France continuent de mobiliser d’importants moyens de secours. En Gironde, où les flammes progressent depuis plusieurs jours, plus de 220 000 habitants ont dû quitter leur domicile, l’une des plus vastes opérations d’évacuation jamais organisées dans le pays à la suite de feux de forêt.

Les images aériennes diffusées au-dessus du Porge montrent l’ampleur des destructions : des habitations réduites en cendres, des véhicules calcinés et des quartiers durement touchés par les flammes.

Dans un message publié dimanche, le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a indiqué que la situation restait particulièrement préoccupante. Il a expliqué que le feu, redevenu très violent au cours de la nuit, évoluait de manière imprévisible en direction de l’agglomération bordelaise avant de connaître une accalmie.

Face à cette menace, les autorités ont ordonné l’évacuation de 55 000 personnes supplémentaires dans plusieurs communes situées autour du bassin d’Arcachon et de la métropole bordelaise, notamment à Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios et Cestas.

Pour de nombreux habitants, l’évacuation s’est déroulée dans l’urgence. Certains ont dû quitter leur logement avec leurs animaux de compagnie, sans savoir quand ils pourront regagner leur domicile.

Les sapeurs-pompiers soulignent que l’évolution erratique de l’incendie complique considérablement les opérations. Selon les secours, les changements constants de direction du feu rendent toute prévision difficile, tandis que les fortes chaleurs annoncées pour les prochains jours alimentent les inquiétudes.

Le sinistre perturbe également les transports. L’autoroute A63 reliant Bordeaux à l’Espagne est fermée sur un tronçon d’environ 60 kilomètres, alors que la circulation ferroviaire au sud de Bordeaux demeure suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Le ministre de l’Intérieur a prévenu que la lutte contre cet incendie pourrait durer plusieurs jours. Il a précisé que les habitants évacués ne pourront regagner leur domicile qu’une fois le feu totalement maîtrisé. Dix-huit moyens aériens, dont un avion militaire A400M adapté à la lutte contre les incendies, sont engagés pour soutenir les équipes au sol.

La Gironde n’est pas le seul département concerné. Dans les Landes, l’incendie déclenché près de Biscarrosse est désormais mieux contenu, même s’il n’est pas encore fixé. Environ 3 000 habitants ont toutefois été autorisés à regagner leur domicile. Dans le Var, le feu a continué de progresser, portant la superficie brûlée à près de 4 500 hectares après l’évacuation d’environ 2 000 personnes.

Au total, plus de 4 000 sapeurs-pompiers, appuyés par des militaires et des renforts étrangers, sont mobilisés sur les principaux foyers d’incendie. D’autres départs de feu sont également signalés en Corse et dans les Hautes-Alpes.

Les autorités appellent la population à faire preuve d’une vigilance maximale, rappelant que la moindre imprudence peut provoquer de nouveaux sinistres dans un contexte de sécheresse persistante et de températures élevées.

Selon plusieurs climatologues, les épisodes de sécheresse exceptionnels et les vagues de chaleur enregistrées ces derniers mois favorisent la propagation rapide des incendies. Ils estiment que le changement climatique accentue ces phénomènes en asséchant durablement les sols et la végétation.

Face au risque élevé, la Gironde a été placée en vigilance noire pour les feux de forêt, le niveau d’alerte le plus élevé. Cette mesure s’accompagne de restrictions strictes, notamment l’interdiction de certains équipements motorisés et l’accès limité aux massifs forestiers les plus exposés.