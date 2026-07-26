Ces cinq footballeurs africains qui pourraient affoler le mercato estival

Si les transferts de nombreux joueurs ont déjà été officialisés depuis le début du mercato estival 2026, il reste encore plus d’un mois aux clubs pour finaliser leurs recrutements. Plusieurs talents africains, courtisés par les plus grands clubs européens, pourraient être au cœur des prochaines grandes opérations de l’été.

Son transfert pourrait, selon certaines rumeurs, être le plus cher de l’histoire pour un joueur africain. Annoncé du côté du Real Madrid par plusieurs médias espagnols, le prodige ivoirien de 19 ans est sans nul doute sur les tablettes de nombreux grands clubs européens, parmi lesquels le PSG et Arsenal. Et comment pourrait-il en être autrement ? Yan Diomandé est arrivé l’été dernier au RB Leipzig et n’a pas eu besoin de saison d’adaptation. En 36 matchs joués, l’ailier (qui peut jouer sur les deux côtés) a inscrit treize buts et délivré dix passes décisives. Il a aussi été l’auteur d’une passe décisive lors de la dernière Coupe du monde où, s’il n’a pas marqué, il a impressionné par sa qualité de percussion.

Le directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer, avait annoncé dans une interview accordée à Bild au mois de juin que leur objectif était de garder Yan Diomandé la saison prochaine. Une déclaration qui, à défaut de retenir le joueur dans la région de Saxe, avertissait ses éventuels prétendants qu’il faudrait être prêts à casser sa tirelire, surtout que le contrat du joueur ivoirien court jusqu’à 2030.

Acheté définitivement par Galatasaray à Naples pour 75 millions d’euros l’été dernier, Victor Osimhen pourrait bien quitter la Turquie. À 27 ans, le Nigérian est à son meilleur niveau et sort d’une très grosse saison avec le club stambouliote, où il a inscrit 15 buts en Super Lig et délivré cinq passes décisives, contribuant grandement au sacre de son équipe. L’avant-centre a aussi brillé sur la scène européenne, en inscrivant sept buts en Ligue des champions. Et en équipe nationale, avec Ademola Lookman, il est l’un des deux piliers de cette équipe des Super Eagles qui a impressionné lors de la dernière CAN. En 52 sélections, Victor Osimhen a inscrit 35 buts.

Au-delà de ses excellentes statistiques, le Nigérian a un profil rare et convoité : celui d’un numéro 9 efficace devant le but, qui finit parmi les meilleurs buteurs de son championnat depuis plusieurs saisons.

Après deux très bonnes saisons au Borussia Dortmund, Serhou Guirassy pourrait bien avoir des envies d’ailleurs. Cette saison, l’international guinéen a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues, faisant de lui l’un des tout meilleurs avant-centres évoluant en Europe. Là encore, il s’agit d’un profil intéressant pour de nombreux clubs. Mais est-ce que cela va être suffisant pour susciter la convoitise de tout le Vieux Continent ? Sa saison reste moins bonne que la précédente, où il avait notamment fini meilleur buteur de la Ligue des champions et atteint la 21e place du classement au Ballon d’Or. Un classement qui semble très dur à atteindre cette année, après l’élimination du Borussia en barrages de la Ligue des champions et l’absence de la Guinée à la Coupe du monde.

Après avoir déjà perdu un attaquant en la personne de Karim Adeyemi, transféré cet été au FC Barcelone, le Borussia pourrait bien tout faire pour conserver son buteur star.

C’est la fin d’une ère pour Mohamed Salah. Après neuf ans à Liverpool, le Pharaon est aujourd’hui libre de tout contrat et s’apprête donc à rebondir ailleurs. L’ailier, devenu légende des Reds et meilleur buteur historique, a remporté presque tout ce qu’il était possible de remporter en club, dont une Ligue des champions en 2019.

À 34 ans, l’Égyptien pourrait être attendu en Turquie ou en Arabie saoudite. Mais lors de la dernière Coupe du monde, le Pharaon a montré qu’il était encore capable de briller au plus haut niveau, et qu’il avait encore dans les jambes au moins une saison de plus à jouer dans les meilleurs championnats européens.

À seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye attire déjà beaucoup l’attention. L’attaquant du Paris Saint-Germain, formé au club, a assurément un grand potentiel. Mais son avenir pourrait s’écrire loin de la capitale française, car la concurrence y est très rude, et le temps de jeu s’y paie cher.

Sur ses 24 apparitions en Ligue 1 cette saison, le titi parisien n’a joué que 40 minutes par match en moyenne. Même constat en Ligue des champions, où le Sénégalais a très peu été utilisé par Luis Enrique. Un rôle de remplaçant que Mbaye connaît aussi avec les Lions. Il a cependant fait de bonnes entrées lors de la dernière Coupe du monde, et notamment face à la France, contre qui il a inscrit un but lors du premier match de poule.