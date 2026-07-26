Keur Madiabel : Sonko lance sa tournée, les cartes de Pastef écoulées en quelques heures

Le président de Pastef, Ousmane Sonko, a donné, ce dimanche, le coup d’envoi de sa tournée nationale consacrée à la campagne de vente des cartes de membre de son parti. Première étape de cette tournée : Keur Madiabel, où une forte mobilisation des militants et sympathisants a été observée.

Selon Pastef, l’affluence a été telle que l’ensemble des cartes mises en vente a trouvé preneur avant la fin de la matinée. « La ferveur joyeuse des populations s’est accompagnée d’un engagement renouvelé envers le projet Pastef, marqué par une vente record de 100 % des cartes dès la mi-journée », s’est félicité le parti dans une communication.

Face à cet engouement, Ousmane Sonko a salué l’implication des responsables locaux et des militants. Il a également demandé à la Commission nationale de pilotage des cartes (CNPC) de réapprovisionner rapidement la localité afin de répondre à la demande et de poursuivre la campagne d’adhésion.

Cette sortie politique intervient au lendemain du lancement officiel de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, la nouvelle formation politique du président Bassirou Diomaye Faye. Lors de cette cérémonie, le chef de l’État avait affirmé disposer de la plus importante force politique du pays.

Une déclaration que le leader de Pastef conteste, dans un contexte où les formations politiques affûtent déjà leurs stratégies en vue des élections locales prévues en janvier 2027.