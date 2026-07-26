Ousmane Diagne défend le « patriotisme républicain » prôné par Diomaye 

Le ministre chargé de l’Élevage, Ousmane Diagne, a apporté son soutien au concept de « patriotisme républicain » défendu par le président Bassirou Diomaye Faye à l’occasion du lancement de son nouveau parti politique. Pour lui, cette notion ne constitue pas une réponse à une formation politique en particulier, mais traduit la volonté du chef de l’État de gouverner dans l’intérêt de tous les Sénégalais.

Invité de l’émission « Grand Jury » de la RFM, ce dimanche, le ministre a rejeté l’idée selon laquelle l’expression « patriotes républicains » viserait indirectement Pastef. « Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que ça a été extrêmement bien réfléchi. Parce qu’il ne faudrait pas que certains pensent, comme le dit le premier ministre Mohamed Amirlo, qu’ils ont le monopole du patriotisme. C’est-à-dire qu’on ne peut pas être un vrai patriot si on n’est pas un républicain », a-t-il déclaré.

Selon Ousmane Diagne, le patriotisme ne saurait être revendiqué par un seul courant politique. « Le patriotisme, ce n’est pas de choisir un camp ou de vouloir mettre un camp au-dessus des autres Sénégalais. Le président de la République a fait le pari de la République. Il a fait le pari du Sénégal. C’est pourquoi il a parlé du patriotisme républicain », a-t-il souligné.

Le ministre est également revenu sur le parcours de Bassirou Diomaye Faye au sein de Pastef, rappelant le rôle qu’il a joué dans l’implantation de cette formation à travers le pays. « Lors d’une interview que le président de la République a eue, accordée à certains médias de La Place, où il expliquait comment, en tant que secrétaire général de son ancien parti Pastef, il a installé ce parti un peu partout. Qu’il connaissait les secrétaires communaux, les secrétaires départementaux, personnellement. Qu’à chaque fois qu’il tendait la main à quelqu’un, il était capable de prononcer son nom. Il a façonné son parti de par son énergie, de par son engagement », a indiqué Ousmane Diagne.

Poursuivant son argumentaire, il a ajouté : « Il a revendiqué, il a dit, il a été un membre de ce parti-là, qu’il a contribué à façonner, à installer un peu partout au Sénégal, toutes les organisations, toutes les instances de ce parti-là. Il a participé à leur installation. »

Pour le ministre, cet engagement explique le choix du président de lancer aujourd’hui une nouvelle formation politique. « Donc, si on devait dire, ça serait lui l’actionnaire majoritaire au sein de ce parti. Mais aujourd’hui qu’il s’est agi de se séparer de ce parti-là, c’est tout à fait normal que ce parti-là qu’il a créé, qu’il puisse récupérer une partie de ce parti-là et puis faire comprendre aux Sénégalais qu’on peut être patriote tout en restant républicain. Et ne pas seulement se ranger dans un camp », a-t-il précisé.

Ousmane Diagne estime que le patriotisme ne doit appartenir à aucune formation politique. « Parce que c’est ce que certains ont voulu nous faire croire ces dernières années, que le patriotisme était l’appartenance d’un autre qu’il fallait appartenir à ce camp-là », a-t-il martelé.

Le ministre a enfin répondu aux critiques de ceux qui estiment que Bassirou Diomaye Faye aurait changé depuis son accession à la magistrature suprême. « Non, du tout. Le président Bassirou Diomaye Faye est resté le même. C’est le président que les Sénégalais ont élu. Et il a prêté serment devant le peuple sénégalais. Dans son serment, il a promis d’être le président de tous les Sénégalais », a-t-il affirmé.

Selon Ousmane Diagne, le chef de l’État privilégie désormais les intérêts de la Nation à toute autre considération politique. « Quand, maintenant, le parti auquel il appartient cherche à faire de sorte qu’il défende plus les intérêts de son parti que les intérêts de la République du Sénégal, lui, il a préféré faire le pari du Sénégal. Il a choisi la République. Il a choisi le Sénégal au détriment d’un camp », a-t-il avancé.